https://news.day.az/society/1707384.html Временные перебои с водой в одном из поселков Баку В рамках работ по ликвидации аварии на магистральном водопроводе сегодня в некоторых районах поселка Говсаны Сураханского района будут перебои с подачей воды. Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов. Сообщалось, что 16 ноября подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.
Временные перебои с водой в одном из поселков Баку
В рамках работ по ликвидации аварии на магистральном водопроводе сегодня в некоторых районах поселка Говсаны Сураханского района будут перебои с подачей воды.
Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Сообщалось, что 16 ноября подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.
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