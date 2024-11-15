Временные перебои с водой в одном из поселков Баку

В рамках работ по ликвидации аварии на магистральном водопроводе сегодня в некоторых районах поселка Говсаны Сураханского района будут перебои с подачей воды.

Об этом Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Сообщалось, что 16 ноября подача воды будет восстановлена ​​в прежнем режиме.