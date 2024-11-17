Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 18 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами ожидаются переменные дожди. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 7-9° тепла, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление упадет с 766 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром местами ожидаются переменные дожди, в горных районах снег. В некоторых восточных районах осадки будут интенсивными. Временами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 12-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.