https://news.day.az/society/1708243.html В Азербайджане увеличивается минимальная пенсия В следующем году минимальный размер пенсии в Азербайджане ожидается на уровне 280 манатов. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
В Азербайджане увеличивается минимальная пенсия
В следующем году минимальный размер пенсии в Азербайджане ожидается на уровне 280 манатов.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
По прогнозам на 2025 год соотношение размера минимальной пенсии к размеру минимальной заработной платы (400 манатов) должно составить 70 процентов.
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