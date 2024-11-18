В Азербайджане увеличивается минимальная пенсия

В следующем году минимальный размер пенсии в Азербайджане ожидается на уровне 280 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

По прогнозам на 2025 год соотношение размера минимальной пенсии к размеру минимальной заработной платы (400 манатов) должно составить 70 процентов.