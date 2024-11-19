Трагическая смерть в Каспийском море

Сегодня утром в порту человек упал в море и погиб.

Как передает Day.Az, этот факт подтвердил руководитель пресс-службы Азербайджанского Каспийского морского пароходства Мехман Мехдиев.

Он отметил, что водитель ООО ASCO Nəqliyyat Мирза Абдулазимзаде, по предварительным данным, упал в море по неосторожности.

"Об инциденте незамедлительно были оповещены соответствующие структуры. В результате спасательных мероприятий тело было извлечено из воды. По данному факту соответствующие органы проводят расследование", - говорится в сообщении.