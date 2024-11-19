https://news.day.az/society/1708647.html Трагическая смерть в Каспийском море Сегодня утром в порту человек упал в море и погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, этот факт подтвердил руководитель пресс-службы Азербайджанского Каспийского морского пароходства Мехман Мехдиев Он отметил, что водитель ООО ASCO Nəqliyyat Мирза Абдулазимзаде, по предварительным данным, упал в море по неосторожности.
Трагическая смерть в Каспийском море
Сегодня утром в порту человек упал в море и погиб.
Как передает Day.Az, этот факт подтвердил руководитель пресс-службы Азербайджанского Каспийского морского пароходства Мехман Мехдиев.
Он отметил, что водитель ООО ASCO Nəqliyyat Мирза Абдулазимзаде, по предварительным данным, упал в море по неосторожности.
"Об инциденте незамедлительно были оповещены соответствующие структуры. В результате спасательных мероприятий тело было извлечено из воды. По данному факту соответствующие органы проводят расследование", - говорится в сообщении.
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