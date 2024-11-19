Завтра в Баку будет дождливо

Обнародован прогноз погода на 20 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, однако ночью и утром местами ожидается морось, днем переменный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 9-11° тепла, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем и утром местами ожидаются переменные осадки. На горных территориях возможен снег, временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.