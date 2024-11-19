https://news.day.az/society/1708683.html В Азербайджане тысячи семей шехидов и ветеранов получили квартиры В этом году инвалидность назначена 40 тысяч лицам.
В Азербайджане тысячи семей шехидов и ветеранов получили квартиры
16 тысяч семей шехидов и ветеранов были обеспечены квартирами.
Как сообщает Day.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил в ходе обсуждения бюджета на следующий год во время сегодняшнего совместного заседания 4 парламентских комитетов - по природным ресурсам, энергетике и экологии, по труду и социальной политике, по здравоохранению, по международным отношениям и межпарламентским связям.
Он также добавил, что на следующий год готовится новая программа. Кроме того, 7770 членов семей шехидов и ветеранов получили автомобили.
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