В Азербайджане тысячи семей шехидов и ветеранов получили квартиры

16 тысяч семей шехидов и ветеранов были обеспечены квартирами.

Как сообщает Day.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил в ходе обсуждения бюджета на следующий год во время сегодняшнего совместного заседания 4 парламентских комитетов - по природным ресурсам, энергетике и экологии, по труду и социальной политике, по здравоохранению, по международным отношениям и межпарламентским связям.

Он также добавил, что на следующий год готовится новая программа. Кроме того, 7770 членов семей шехидов и ветеранов получили автомобили.