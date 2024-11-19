https://news.day.az/society/1708731.html Заказ с интернет-магазина озадачил гражданина - ВИДЕО В последнее время онлайн-заказы с веб-сайтов, принадлежащих разным странам, являются наиболее актуальными способами покупок, которые используют граждане. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, результат заказа гражданина от интернет-магазина "Тему" оказался неожиданным. Он заказал новогодний аксессуар на дверь, но получил липучку.
Заказ с интернет-магазина озадачил гражданина - ВИДЕО
В последнее время онлайн-заказы с веб-сайтов, принадлежащих разным странам, являются наиболее актуальными способами покупок, которые используют граждане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, результат заказа гражданина от интернет-магазина "Тему" оказался неожиданным. Он заказал новогодний аксессуар на дверь, но получил липучку.
Инцидент вызвал большой интерес в социальных сетях. Некоторые из подписчиков раскритиковали интернет-магазин. Другие рекомендовали перед покупкой внимательно читать о товаре.
Подробнее - в видеоматериле:
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