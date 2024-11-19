Заказ с интернет-магазина озадачил гражданина

В последнее время онлайн-заказы с веб-сайтов, принадлежащих разным странам, являются наиболее актуальными способами покупок, которые используют граждане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, результат заказа гражданина от интернет-магазина "Тему" оказался неожиданным. Он заказал новогодний аксессуар на дверь, но получил липучку.

Инцидент вызвал большой интерес в социальных сетях. Некоторые из подписчиков раскритиковали интернет-магазин. Другие рекомендовали перед покупкой внимательно читать о товаре.

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