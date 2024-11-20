Важная новость для желающих поступить в магистратуру

В январе-феврале 2025 года Государственный экзаменационный центр планирует провести регистрацию бакалавров, готовящихся к вступительным экзаменам в магистратуру высших учебных заведений на следующий учебный год.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Опыт прошлых лет показывает, что бакалавры, окончившие обучение в предыдущие годы, при регистрации на экзамен часто сталкиваются со случаями, когда информация отсутствует в базе данных "Tələbə-məzun" или является недостоверной. В этом случае выпускники бакалавриата не могут зарегистрироваться в системе и теряют время на ввод данных. Иногда они не успевают завершить процесс регистрации в установленные сроки. В связи с этим на электронную почту ГЭЦ поступают многочисленные запросы.



Принимая во внимание вышеизложенное, мы рекомендуем бакалаврам, завершившим обучение в предыдущие годы и желающим вовремя и успешно зарегистрироваться на вступительный экзамен в магистратуру, проверить информацию о своем высшем образовании, зайдя на портал MyGov.az в раздел "Təhsil məlumatlarım". Если сведения о высшем образовании (дипломе) не обнаружены или содержат неточности, необходимо обратиться в высшее учебное заведение, которое вы окончили, а в случае отсутствия высшего учебного заведения - в Министерство науки и образования, чтобы в систему были внесены необходимые исправления или дополнения.



Бакалавры, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики и завершившие обучение в зарубежных странах, должны проверить информацию о своем образовании, перейдя по ссылке https://apply.enic.edu.az/e-reference/. Если информация не найдена, рекомендуется обратиться в Агентство по обеспечению качества образования Министерства науки и образования.

Проверьте эту информацию сейчас, чтобы не столкнуться с трудностями при объявлении регистрации на вступительные экзамены.