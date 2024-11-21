В Азербайджане подешевеет мясо?

"Земледелие - это тяжелый труд, так как требует затраты, земельный участок и покупку корма. В Азербайджане нет условий для предпринимательства в аграрном бизнесе."

Как сообщает Day.Az, об этом Milli.Az сообщил эксперт по банковским и финансовым вопросам Экрам Гасанов.

Он сказал, что, несмотря на высокие затраты и большой труд, прибыль в аграрном бизнесе мала, а иногда бизнес может даже привести к убыткам. Фермеры утверждают, что для получения большой прибыли нужно иметь свою землю и оплачивать корм через собственное хозяйство. К тому же, возможности содержания животных ограничены, так как пастбища превращены в пахотные земли.

"Цена кормовой травы составляет 6-7 манатов. Для содержания одной коровы необходимо травы на сумму не менее 200 манатов", - отметил он.

Мясники объясняют высокую цену мяса тем, что они покупают его у фермеров. По их словам, говядина стоит 15 манатов, баранина - 21 манат. На каждый килограмм уходит 50-60 копеек.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что с каждым годом увеличивается импорт мяса в Азербайджан, при этом около 75% спроса покрывается местным производством, а 25% - за счет импорта, в частности из Индии и Грузии. Он подчеркнул, что для сокращения импорта необходимо развивать местное животноводство, особенно в Восточном Зангезуре, что позволит увеличить производство и снизить зависимость от импорта.