Сколько стоит организация свадьбы в Азербайджане?

Стоимость свадебных услуг варьируется в зависимости от множества факторов и может быть разной для каждой свадьбы. Эти расходы определяются местом проведения торжества, организацией, количеством гостей и другими обстоятельствами. Свадьба может быть скромной или роскошной в зависимости от пожеланий и бюджета пары. Поскольку каждая свадебная организация отличается своей уникальностью, затраты иногда могут быть выше или ниже ожидаемых.

Но сколько стоят свадебные услуги?

На свадьбе жених и невеста хотят всего самого наилучшего, чтобы оставить незабываемые воспоминания. Итак, большинство пар выбирают большие дворцы бракосочетания. Стоимость свадебной фотосъемки начинается от 1400 манатов, а видеосъемки варьируется от 600 до 1500 манатов.

Съемка в регионах обходится в два раза дороже, чем в столице. Фотографы и видеооператоры объясняют это дополнительными расходами на дорогу, а также тем, что в регионах свадьбы начинаются раньше.

Что касается декораций, то их цена начинается от 170 манатов. В большинстве домов торжеств такие услуги предлагаются организаторам свадьбы. Обычно стоимость этих услуг варьируется от 500 до 10 тысяч манатов.

К декорациям обычно относятся настольные цветы, оформление свадебного стола, фотозоны в фойе и фейерверки. Иногда в такие пакеты услуг могут быть включены и автомобили.

Цена на данные услуги может варьироваться в зависимости от престижности выбранной компании, места проведения свадьбы и других факторов. Таким образом, каждая пара подбирает услуги, исходя из своего свадебного бюджета, и заключает договор с компанией, предлагающей подходящие ценовые условия.