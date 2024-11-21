Меняется минимальный размер алиментов

С 1 января 2025 года минимальный размер алиментов в Азербайджане будет увеличен с 235 манатов до 246 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, этот вопрос обсуждался на состоявшемся сегодня совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте закона "О минимальном прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год" сообщается, что минимальный прожиточный минимум для детей установлен на уровне 246 манатов. Это также соответствует минимальному размеру алиментов.

Как сообщил на заседании заведующий отделом Министерства экономики Гусейн Гусейнов, в 2028 году прожиточный минимум для детей прогнозируется на уровне 275 манатов.

Отметим, что минимальная сумма алиментов составляла 220 манатов в 2023 году и 235 манатов в 2024 году.