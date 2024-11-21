В Азербайджане пересмотрят состав минимальной потребительской корзины

"Для рассмотрения состава минимальной потребительской корзины работает соответствующая рабочая группа, это вопрос, которому Министерство экономики постоянно уделяет внимание".

Как передает Day.Az, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил завотделом устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов.



Он сказал, что последняя встреча рабочей группы состоялась в 2021 году: "В 2025 году мы планируем повторную встречу рабочей группы. В 2025 году состав потребительской корзины будет пересмотрен".