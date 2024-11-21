В Баку объявлено "желтое" предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба выпустила "желтое" предупреждение из-за ожидаемой ветреной погоды завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в других регионах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, эту информацию распространила служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет переменный юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.