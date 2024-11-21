https://news.day.az/society/1709541.html В Баку объявлено "желтое" предупреждение Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана. Как сообщает Day.Az, информацию распространила Служба.
В Баку объявлено "желтое" предупреждение
Национальная гидрометеорологическая служба выпустила "желтое" предупреждение из-за ожидаемой ветреной погоды завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в других регионах Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, эту информацию распространила служба.
В Баку и на Абшеронском полуострове будет переменный юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
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