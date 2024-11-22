Число людей, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана

- Данные с 2017 года

С 2017 года было задержано 1636 нарушителей границы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.

"В результате проведенных неотложных оперативных мероприятий и бдительности пограничных нарядов при организации надежной охраны государственных границ Азербайджана с 2017 года было задержано 1636 нарушителей границы и 1021 нарушитель режима, которые были переданы соответствующим государственным органам", - подчеркнул он.

А.Мамедов также назвал объем и стоимость обнаруженных наркотических средств на границе.

"В рамках мероприятий по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, осуществленных в тесном взаимодействии, было выявлено и изъято 6 тонн 928 килограмм наркотических веществ и 533 406 единиц психотропных таблеток. Общая предполагаемая стоимость изъятых наркотиков составляет 162 миллиона 610 тысяч 694 маната", - добавил он.