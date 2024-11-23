Мощный космический удар достиг Земли

Британские астрономы отметили одну из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала из глубин космоса.

Как передает Day.Az, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана - она находится в 290 миллионах световых лет от нашей планеты.

По данным астрономов, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других. Так, она создала невероятно мощный ударный фронт - он был похожий на "звуковой удар реактивного истребителя".

Астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании назвала это "редким шансом" для человечества рассмотреть сложное сочетание столкнувшихся галактик.