Проводится проверка газовых труб на герметичность и прочность

Производственное объединение "Azəriqaz" проводит регулярную проверку газовых труб на герметичность и прочность под давлением воздуха при эксплуатации газопроводов.



Как сообщает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в учреждении.



По информации, в основном в осенне-зимний период, когда газовое давление увеличивается в зависимости от потребности, одной из самых важных мер, проводимых региональными управлениями эксплуатации газа, является проверка газовых труб на герметичность и прочность:

"Иногда, при монтаже отопительных систем в частных домах, по неосторожности граждан водопровод соединяется с газовой трубой. Также во время определенных земляных работ газопроводы могут быть повреждены, в результате чего в трубы поступают грунтовые и дождевые воды. Попадание воды в газопровод вызывает серьезные проблемы с газоснабжением. В таких случаях сотрудники "Azəriqaz" временно прекращают подачу газа и с помощью компрессоров закачивают воздух с определенным атмосферным давлением в трубы. Это стандартная процедура, не имеющая альтернативы. К сожалению, данный процесс используется некоторыми пользователями социальных сетей для манипуляций. Некоторые считают, что закачка воздуха в газопровод уже учитывается как расход газа."