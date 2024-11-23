Видеокадры транспортировки гигантского кита в Баку

В сети появилось видео, на котором показано, как макет кита, установленный на Бакинском бульваре в день начала мероприятия COP29, перевозили по Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, макет был вывезен из города с помощью грузового автомобиля.