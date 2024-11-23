https://news.day.az/society/1709888.html Видеокадры транспортировки гигантского кита в Баку В сети появилось видео, на котором показано, как макет кита, установленный на Бакинском бульваре в день начала мероприятия COP29, перевозили по Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, макет был вывезен из города с помощью грузового автомобиля.
Видеокадры транспортировки гигантского кита в Баку
В сети появилось видео, на котором показано, как макет кита, установленный на Бакинском бульваре в день начала мероприятия COP29, перевозили по Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, макет был вывезен из города с помощью грузового автомобиля.
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