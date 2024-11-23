Какая погода ожидает нас в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туман, изморось, а днем - кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, который вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80 проц.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых восточных районах будет изморось. Временами туман. Прогнозируется западный ветер, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью 5-10°, днем - 13-18°, в горах - ночью 0-4°, днем - 4-8° тепла.