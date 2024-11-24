https://news.day.az/society/1710154.html Вниманию метеочувствительных! Завтра, 25 ноября, погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.
Вниманию метеочувствительных!
Завтра, 25 ноября, погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.
Как передает Day.Az, в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, в медико-метеорологическом прогнозе указано, что на Абшеронском полуострове ожидаются порывы холодного северо-каспийского ветра хазри. Эти погодные условия могут вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к изменениям погоды.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре