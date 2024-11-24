Вниманию метеочувствительных!

Завтра, 25 ноября, погода на Абшероне будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

Как передает Day.Az, в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, в медико-метеорологическом прогнозе указано, что на Абшеронском полуострове ожидаются порывы холодного северо-каспийского ветра хазри. Эти погодные условия могут вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к изменениям погоды.