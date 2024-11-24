https://news.day.az/society/1710157.html К сведению водителей! - 25 ноября... На некоторых автомагистралях Азербайджана 25 ноября ожидается снижение дальности видимости.
К сведению водителей! - 25 ноября...
На некоторых автомагистралях Азербайджана 25 ноября ожидается снижение дальности видимости.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, из-за дождливой и туманной погоды в стране, на отдельных участках автомагистралей дальность видимости может снизиться до 300-800 метров.
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