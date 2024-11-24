К сведению водителей!

На некоторых автомагистралях Азербайджана 25 ноября ожидается снижение дальности видимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, из-за дождливой и туманной погоды в стране, на отдельных участках автомагистралей дальность видимости может снизиться до 300-800 метров.