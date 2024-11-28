Изменились цены на мясо птицы

Наблюдается рост цен на мясо птицы.



Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, по словам жителей столицы, мясо индейки, которое они раньше покупали за 17-18 манатов, теперь продается за 19-20 манатов. Продавцы также подтверждают рост цен, который влияет на число покупателей.



Аналогичная ситуация наблюдается на региональных рынках. Жители Исмаиллы сообщают, что ощутили резкий рост цен по сравнению с прошлым годом.



Председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана Мурват Гасанли отметил, что существует несколько причин повышения цен. В частности, одной из них является отсутствие массового производства таких видов птицы, как индейка, гусь и утка.

Экономист Халид Керимли сообщил, что за последний год цены на мясо и мясопродукты выросли на 4,4%.



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