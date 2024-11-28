В одном из городов Азербайджана начнутся работы по благоустройству парка

На следующем этапе строительства Экологического паркового комплекса в городе Гянджа будут проведены работы по благоустройству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа начало подготовительные работы.

Так, на следующем этапе будут проведены работы по благоустройству Экологического паркового комплекса, расположенного на улице Али Мамедова в городе Гянджа и его окрестностей.

Учреждение предполагает, что выполнение указанных работ обойдется в 6.240.530.30 AZN (6 миллионов 240 тысяч 530 манатов).

Отметим, что строительство Экологического паркового комплекса, который впервые создается в западном регионе страны, и работы по благоустройству на прилегающих к нему территориях начались в декабре 2021 года. Комплекс, расположенный на правом берегу реки Гянджачай, охватывает территорию площадью 11 гектаров.