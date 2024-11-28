Молодая девушка стала жертвой угарного газа

В Сураханском районе Баку произошел трагический инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, несчастный случай был зафиксирован в поселке Ени Сураханы.

По информации источников, 17-летняя Айсель Мамедова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

На данный момент по факту происшествия проводится расследование.