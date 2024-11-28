https://news.day.az/society/1711332.html Молодая девушка стала жертвой угарного газа В Сураханском районе Баку произошел трагический инцидент. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, несчастный случай был зафиксирован в поселке Ени Сураханы. По информации источников, 17-летняя Айсель Мамедова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
Молодая девушка стала жертвой угарного газа
В Сураханском районе Баку произошел трагический инцидент.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, несчастный случай был зафиксирован в поселке Ени Сураханы.
По информации источников, 17-летняя Айсель Мамедова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
На данный момент по факту происшествия проводится расследование.
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