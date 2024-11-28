https://news.day.az/society/1711351.html Спецуправление дорожной полиции закупит светофоры Специализированное проектно-производственное управление "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции МВД Азербайджана закупит светофоры, запасные части и другие необходимые материалы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ведомство начало подготовку в связи с этим.
Спецуправление дорожной полиции закупит светофоры
Специализированное проектно-производственное управление "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции МВД Азербайджана закупит светофоры, запасные части и другие необходимые материалы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ведомство начало подготовку в связи с этим.
Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "Yol Nişan" и заключила с ним договор стоимостью 2 604 019,19 манатов.
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