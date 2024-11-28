Спецуправление дорожной полиции закупит светофоры

Специализированное проектно-производственное управление "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции МВД Азербайджана закупит светофоры, запасные части и другие необходимые материалы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, ведомство начало подготовку в связи с этим.

Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "Yol Nişan" и заключила с ним договор стоимостью 2 604 019,19 манатов.