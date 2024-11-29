В Азербайджан доставлены разыскиваемые лица из России

Задержанные в России лица доставлены в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Аскерова Фамиля Аллахверди оглу и Абдуллаева Замина Нураддин оглу.

В связи с выявленными основательными подозрениями в совершении Фамилем Аскеровым мошенничества с причинением значительного ущерба и Замином Абдуллаевым мошеннических преступных действий, совершенных организованной группой с причинением значительного ущерба, были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск. Указанные лица содержались на территории Российской Федерации и 28.11.2024 года были доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.