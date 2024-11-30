https://news.day.az/society/1711698.html

Смертельное ДТП в Баку

На улице Х. Алекперова в Сураханском районе Баку произошло смертельное ДТП. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел, когда Турал Махмудзаде, управляя автомобилем марки Ford Transit, наехал на пешехода Мамеда Самедова (1966 г.р.). От полученных травм Самедов скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.