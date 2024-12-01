Завтра в Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на 2 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами моросящий дождь, а вечером прогнозируются переменные дожди. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 7-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 772 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег. Временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.