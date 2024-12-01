https://news.day.az/society/1711925.html

На дорогах будет плохая видимость - Дата

В Азербайджане из-за дождливой погоды и тумана на автомобильных дорогах ожидается снижение дальности видимости. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, 2 декабря на некоторых автомагистралях видимость может уменьшиться до 300-800 метров из-за дождя и тумана.