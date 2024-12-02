Добираться до Агстафы станет проще

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 7, 8, 14 и 15 декабря для удовлетворения растущего пассажиропотока.

Как сообщили в понедельник Day.Az в АЖД, поездами Баку-Агстафа-Баку можно путешествовать в обоих направлениях каждый день по обычному графику.

Расписание движения и информацию о билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, в приложении ADY Mobile (www.ady.az/app) или в контакт-центре 1822, который работает круглосуточно, 7 дней в неделю, - говорится в сообщении ЗАО.