Дождь, ливни и снег

- прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на 3 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами будет дождливо, в отдельных местах полуострова ожидаются ливни. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 80-86%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на горных территориях прогнозируется снег, который днем постепенно прекратится. Временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.