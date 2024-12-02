https://news.day.az/society/1712135.html Подведены итоги конкурса для журналистов - ФОТО Обнародованы результаты конкурса для журналистов, объявленного Агентством развития медиа 29 октября.
Подведены итоги конкурса для журналистов - ФОТО
Обнародованы результаты конкурса для журналистов, объявленного Агентством развития медиа 29 октября.
Как сообщает Day.Az, определены победители в номинациях "Лучший репортаж", "Лучший общественно-политический анализ", "Лучший социально-экономический анализ", "Лучшее интервью", "Лучший материал на культурную тематику", "Лучшая статья колумниста", "Лучшее журналистское расследование" и "Лучший очерк".
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