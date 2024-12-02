Еще 34 семьи вернулись в Джебраил

В рамках реализации I Государственной программы "Великое возвращение" на освобожденные территории Азербайджана в город Джебраил был осуществлен очередной этап переселения.

Утром 34 семьи, всего 129 человек, отправились к своим родным домам, передает Day.Az. Их с радостью и слезами на глазах встретили и тепло поприветствовали местные жители.

Переселенцы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и внимание. Они также поблагодарили доблестную азербайджанскую армию и почтили память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение этих земель. Для переселенцев были созданы все условия для проживания в зданиях, построенных по поручению главы государства.

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Это не только переселенцы, но и специалисты, работающие в проектах по восстановлению региона, а также сотрудники местных отделений государственных структур и учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.