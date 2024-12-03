https://news.day.az/society/1712321.html В одном из поселков Абшерона произошел взрыв На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме в селе Новханы Абшеронского района. Об этом сообщили Day.Az в министерстве. Сообщается, что в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС.
В одном из поселков Абшерона произошел взрыв
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве.
Сообщается, что в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС.
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