https://news.day.az/society/1712321.html

В одном из поселков Абшерона произошел взрыв

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в частном доме в селе Новханы Абшеронского района. Об этом сообщили Day.Az в министерстве. Сообщается, что в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС.