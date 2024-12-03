В Азербайджане упраздняется ОАО "Азерконтракт"

Государственная контрактная корпорация "Открытое акционерное общество "Азерконтракт" объявила об упразднении.

Как сообщает Day.Az, данное сообщение было опубликовано во вторник в газете "Vergilər", издаваемой Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут обращаться по следующему адресу в течение двух месяцев: Az1010, Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, Бизнес-центр Marine Plaza, 14-й этаж.

Отметим, что ОАО "Азерконтракт" было зарегистрировано в 2007 году. Законным представителем общества с уставным капиталом 13 миллионов 538 тысяч 682 маната является Ганбаров Мири Ахад оглу.

Кроме того, ОАО "Азерконтракт" также объявило об упразднении своей структуры "Автомобильный транспорт".

Кредиторы могут подать свои требования в течение двух месяцев по адресу: AZ1026, Баку, Хатаинский район, проспект 8 Ноября, 108, 2-й этаж.

Законным представителем структуры "Автомобильный транспорт", которая была зарегистрирована в 2007 году, является Оруджев Аллахверди Магеррам оглу.