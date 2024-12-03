Молодежные лидеры стран ОЭС собрались на панельной дискуссии в городе Шуша

В завершение программы "Шуша - молодежная столица исламского мира" в Азербайджане прошла панельная дискуссия "Форума молодежных организаций стран ОИС". В мероприятии приняли участие ключевые представители молодежных и общественных организаций, обсуждавшие роль молодежи в социальных изменениях и укреплении сотрудничества между государствами-участниками ОИС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник отдела Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльшан Гахраманов в своей приветственной речи подчеркнул важность проведенных мероприятий в рамках программы, отметив, что они стали стимулом для дальнейшего развития молодежи.

Генеральный секретарь Национального совета молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) Нармина Гусейнзаде подчеркнула значимость молодежных организаций как катализаторов социальной культуры и их роль в создании связей между молодежью и политическими структурами.

Рафиг Исмаилов, генеральный директор Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС, отметил рост вовлеченности молодежи в социальные изменения и их активное участие в решении глобальных проблем.

Продолжая панельные дискуссии, выступили другие важные фигуры, такие как Тантан Тауфик Лубис, бывший вице-президент Национального молодежного совета Индонезии ICYF, Сарвиноз Тулкинжонова, представитель Ассоциации волонтеров Узбекистана, и Рамин Габибзаде, заместитель генерального директора Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС.

Все выступления подчеркивали важность молодежного участия в социальных и культурных трансформациях, а также необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между странами ОИС.