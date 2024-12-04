С 10:00 на этих территориях не будет газа
4 декабря с 10:00 до 18:00 Управление экспорта газа приостановит подачу газа на измерительные узлы "Гёйгёль население" и "Самух население" в связи с заменой газорегулирующего оборудования на ГРС "Алиушагы".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Кроме того, с 10:00 будет ограничена подача газа на улице Физули в связи с переносом наземного газопровода и обеспечением газоснабжения музыкальной школы искусств №1 в Мингячевире.
Также с 10:00 на пересечении улиц И. Гасаноглу и Тебриз в Наримановском районе Баку будут проводиться работы по устранению утечки газа в задвижке.
На время ремонтных работ газоснабжение будет приостановлено в Гёйгёльском районе (райцентр и 23 населенных пункта), части города Мингячевир и части Наримановского района столицы (улицы И. Гасаноглу, Тебриз и К. Рагимова).
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