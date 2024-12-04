В детсадах Азербайджана пройдет сертификационный экзамен

До 2026 года в детских садах Азербайджана будет проведен сертификационный экзамен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Министр отметил, что процесс диагностики в дошкольных учреждениях завершен. "Мы проводим соответствующие тренинги. До 2026 года в детских садах будет проведен сертификационный экзамен. Самым важным вопросом в детских садах является подготовка специалистов", - сказал он.

Также министр подчеркнул важность роли родителей в образовании. "Другим важным аспектом является наличие образованных родителей, занятия ими с детьми с раннего возраста. Это значимый компонент образования", - добавил Эмин Амруллаев.