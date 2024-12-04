В Баку ожидаются ливни

С 6 декабря до второй половины 7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут переменные дожди, в отдельных местах полуострова ожидается ливень.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана с 6 декабря по вторую половину 8 декабря в некоторых восточных районах ожидаются переменные дожди.

В отдельных регионах страны осадки могут быть в виде ливня.