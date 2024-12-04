https://news.day.az/society/1712754.html В Баку ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С 6 декабря до второй половины 7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут переменные дожди, в отдельных местах полуострова ожидается ливень. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С 6 декабря до второй половины 7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут переменные дожди, в отдельных местах полуострова ожидается ливень.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В районах Азербайджана с 6 декабря по вторую половину 8 декабря в некоторых восточных районах ожидаются переменные дожди.
В отдельных регионах страны осадки могут быть в виде ливня.
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