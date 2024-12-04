Новый автобусный маршрут от метро «20 Января» в Сумгайыт

С 9 декабря будет запущен новый автобусный маршрут №594 в направлении Баку-Сумгайыт.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA).

Последней остановкой автобусов, которые будут отправляться с Сумгайытского автовокзала, будет станция метро "20 Января" (около административного здания ОАО "Азерсу").

Для удобства пассажиров, едущих в Сумгайыт, автобусы будут стоять на другом выходе станции метро "20 Января" (рядом с выходом в сторону Сумгайыта), в специальном месте для экспресс-автобусов. Выходя из метро, пассажиры сразу смогут продолжить путь на автобусе.

Автобусы будут курсировать из Баку в Сумгайыт и обратно в соответствии с графиком и установленным интервалом.

С Бакинского автовокзала в Сумгайыт также курсируют экспресс-автобусы №595.