Этих лиц будут штрафовать на сумму до 11 тысяч манатов

Увеличиваются штрафы за продажу лекарств с истекшим сроком годности.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях.

За продажу лекарств с истекшим сроком годности лица будут оштрафованы на сумму до 11 тысяч манатов/