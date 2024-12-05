https://news.day.az/society/1712862.html Этих лиц будут штрафовать на сумму до 11 тысяч манатов - Подробности Увеличиваются штрафы за продажу лекарств с истекшим сроком годности. Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях. За продажу лекарств с истекшим сроком годности лица будут оштрафованы на сумму до 11 тысяч манатов/
Этих лиц будут штрафовать на сумму до 11 тысяч манатов - Подробности
Увеличиваются штрафы за продажу лекарств с истекшим сроком годности.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях.
За продажу лекарств с истекшим сроком годности лица будут оштрафованы на сумму до 11 тысяч манатов/
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