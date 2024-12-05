В Баку будет ветрено и дождливо

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются периодические дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 8-11 ° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Вечером в высокогорье выпадет снег. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 4° тепла, днем 8-12° тепла, ночью в горах 6-11° мороза, днем от 3°мороза до 2 ° тепла.