https://news.day.az/society/1713011.html

Ботанический сад в Баку открылся для посещения - цена билета

С сегодняшнего дня Ботанический сад в Баку открыт для посещения. Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе пресс-тура, организованного в саду. Заместитель председателя Илькин Гахраманлы отметил, что вход в сад на данный момент стоит 2 маната. "Эта цена установлена на основании решения, принятого в 2013 году", - добавил он.