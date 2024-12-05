Ботанический сад в Баку открылся для посещения

С сегодняшнего дня Ботанический сад в Баку открыт для посещения.

Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе пресс-тура, организованного в саду. Заместитель председателя Илькин Гахраманлы отметил, что вход в сад на данный момент стоит 2 маната. "Эта цена установлена на основании решения, принятого в 2013 году", - добавил он.