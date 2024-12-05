https://news.day.az/society/1713011.html Ботанический сад в Баку открылся для посещения - цена билета С сегодняшнего дня Ботанический сад в Баку открыт для посещения. Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе пресс-тура, организованного в саду. Заместитель председателя Илькин Гахраманлы отметил, что вход в сад на данный момент стоит 2 маната. "Эта цена установлена на основании решения, принятого в 2013 году", - добавил он.
Ботанический сад в Баку открылся для посещения - цена билета
С сегодняшнего дня Ботанический сад в Баку открыт для посещения.
Как сообщает Day.Az, об этом было объявлено в ходе пресс-тура, организованного в саду. Заместитель председателя Илькин Гахраманлы отметил, что вход в сад на данный момент стоит 2 маната. "Эта цена установлена на основании решения, принятого в 2013 году", - добавил он.
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