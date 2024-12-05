В этом районе Баку не будет газа

Подача газа будет прекращена в некоторых частях Ясамальского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Сообщается, что подача газа будет прекращена завтра в 10:00 с целью ликвидации утечек газа, обнаруженных в подземном газопроводе на пересечении улиц И.Гутгашинли и улиц А.Аббасова и З.Халилова в Ясамальском районе.

На время ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение улиц И.Гутгашинли, К.Кязимзаде, А.Алекперова, М.Рахима и З.Халилова.