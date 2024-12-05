https://news.day.az/society/1713120.html В этом районе Баку не будет газа - с этой даты Подача газа будет прекращена в некоторых частях Ясамальского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
В этом районе Баку не будет газа - с этой даты
Подача газа будет прекращена в некоторых частях Ясамальского района Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Сообщается, что подача газа будет прекращена завтра в 10:00 с целью ликвидации утечек газа, обнаруженных в подземном газопроводе на пересечении улиц И.Гутгашинли и улиц А.Аббасова и З.Халилова в Ясамальском районе.
На время ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение улиц И.Гутгашинли, К.Кязимзаде, А.Алекперова, М.Рахима и З.Халилова.
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