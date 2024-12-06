https://news.day.az/society/1713162.html

В Гаджигабуле произошла авария с жертвой и пострадавшим

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через территорию района. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы. Их личности устанавливаются.