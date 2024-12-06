В Гаджигабуле произошла авария с жертвой и пострадавшим

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через территорию района.

В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы. Их личности устанавливаются.

Пострадавший был госпитализирован в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту происшествия проводится расследование.