https://news.day.az/society/1713162.html В Гаджигабуле произошла авария с жертвой и пострадавшим В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через территорию района. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы. Их личности устанавливаются.
В Гаджигабуле произошла авария с жертвой и пострадавшим
В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через территорию района.
В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы. Их личности устанавливаются.
Пострадавший был госпитализирован в Ширванскую центральную городскую больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
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