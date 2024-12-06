Circus Sea Breeze приглашает на невероятное цирковое представление Union

С 13 декабря Circus Sea Breeze приглашает всех на невероятное цирковое представление Union! Это уникальное событие организовано обладателем циркового "Оскара" Аллахверди Исрафиловым. В рамках программы зрители увидят 25 удивительных животных: грациозных леопардов, умных обезьян, величественных страусов, ярких попугаев, энергичных собак и уникальных дикобразов, сообщили Day.Az организаторы.

Для удобства зрителей организован бесплатный трансфер. Автобусы будут курсировать от станции метро "Кероглу" до Circus Sea Breeze и обратно.

Своими невероятными выступлениями сцену оживят лучшие артисты из Кении, Эфиопии, России, Беларуси и Украины. Каждый номер - это захватывающая история, которая вызовет восторг и подарит море эмоций.

Особое праздничное настроение зрителям подарят Дед Мороз и Снегурочка, которые присоединятся к шоу с 20 декабря. Это станет настоящим новогодним подарком для всей семьи!

Представление пройдет с 13 декабря по 5 января. Билеты, ранее приобретенные на шоу Buffalo, также действительны. Программа обновлена и дополнена выступлениями с участием животных, что делает её ещё более зрелищной.

Цены на билеты: от 10 до 40 манатов.

Билеты можно приобрести во всех городских кассах и на сайте iticket.az.

Адрес: Sea Breeze Resort (вход со стороны школы Landau).

Контакты: +99455 959 12 12.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу! Circus Sea Breeze объединяет природу, искусство и радость, создавая атмосферу, которая запомнится навсегда.

Для приобретения билетов можно перейти по ссылке:

https://iticket.az/events/circus/international-circus-union

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