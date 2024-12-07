https://news.day.az/society/1713434.html Пожар в жилом комплексе в Абшероне В Абшеронском районе произошёл пожар в жилом комплексе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже жилого комплекса "Гарант", расположенного в посёлке Мехдиабад. По предварительной информации, пожар начался от газового счётчика.
В Абшеронском районе произошёл пожар в жилом комплексе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже жилого комплекса "Гарант", расположенного в посёлке Мехдиабад.
По предварительной информации, пожар начался от газового счётчика.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы по противопожарной защите МЧС.
Пожар потушен.
Пожар в жилом комплексе в Абшероне
В Абшеронском районе произошёл пожар в жилом комплексе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже жилого комплекса "Гарант", расположенного в посёлке Мехдиабад. По предварительной информации, пожар начался от газового счётчика. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы по противопожарной защите МЧС. Пожар потушен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже жилого комплекса "Гарант", расположенного в посёлке Мехдиабад. По предварительной информации, пожар начался от газового счётчика. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы по противопожарной защите МЧС. Пожар потушен.
По предварительной информации, пожар начался от газового счётчика. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы по противопожарной защите МЧС. Пожар потушен.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы по противопожарной защите МЧС. Пожар потушен.
Пожар потушен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре