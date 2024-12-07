Пожар в жилом комплексе в Абшероне

В Абшеронском районе произошёл пожар в жилом комплексе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже жилого комплекса "Гарант", расположенного в посёлке Мехдиабад. По предварительной информации, пожар начался от газового счётчика. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы по противопожарной защите МЧС. Пожар потушен.