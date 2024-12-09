В Азербайджане может быть снижена арендная плата за землю

Одним из изменений, которые будут внесены в Налоговый кодекс, является освобождение от НДС арендной платы, взимаемой юридическими лицами за аренду земли, тем самым со следующего месяца аренда земельных участков не будет облагаться НДС.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Было отмечено, что это изменение носит стимулирующий характер и приведет к снижению расходов предпринимателей и увеличению их доходов.

"Так, предприниматели, предлагающие аренду земельных участков, освобождаются от уплаты НДС.

С другой стороны, это может повлиять на стоимость аренды земли, а также на расходы предпринимателей. Так, при определении арендной платы за землю стороны договоривались о 18-процентном налоге к аренде. Несмотря на то, что этот налог платит юридическое лицо, эта стоимость в большинстве случаев учитывалась в цене, при заключении договора. Поскольку с нового года вступает в силу льгота по НДС, это может привести к снижению арендной платы за землю.

В целом, это изменение послужит как укреплению бухгалтерского учета, так и поддержке предпринимателей", - подчеркивается в публикации.