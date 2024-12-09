В Азербайджане задержаны наркоторговцы - ФОТО
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели успешные оперативные мероприятия по борьбе с сбытом и незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в ходе последних операций были задержаны два члена организованной группы - Руфат Ахмедов и Аббас Меликов. У них было изъято 26 кг героина и марихуана, обогащенная психотропными веществами.
Задержанные через граждан Ирана, личности которых в настоящее время устанавливает следствие, забирали наркотические средства с разных адресов в Билясуварском районе и Баку. Планировалось доставить эти наркотики за деньги отдельным лицам.
Каждый из задержанных являлся одним из основных поставщиков наркотиков в стране.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении задержанных были избраны меры пресечения в виде ареста.
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