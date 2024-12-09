В Азербайджане задержаны наркоторговцы

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели успешные оперативные мероприятия по борьбе с сбытом и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в ходе последних операций были задержаны два члена организованной группы - Руфат Ахмедов и Аббас Меликов. У них было изъято 26 кг героина и марихуана, обогащенная психотропными веществами.

Задержанные через граждан Ирана, личности которых в настоящее время устанавливает следствие, забирали наркотические средства с разных адресов в Билясуварском районе и Баку. Планировалось доставить эти наркотики за деньги отдельным лицам.

Каждый из задержанных являлся одним из основных поставщиков наркотиков в стране.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, и решением суда в отношении задержанных были избраны меры пресечения в виде ареста.