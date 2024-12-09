https://news.day.az/society/1713854.html Хорошая новость для пенсионеров Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району будут выплачены 10 декабря. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГФСЗ, пенсии также будут выплачены по графику для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
Хорошая новость для пенсионеров
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району будут выплачены 10 декабря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГФСЗ, пенсии также будут выплачены по графику для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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