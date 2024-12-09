https://news.day.az/society/1713854.html

Хорошая новость для пенсионеров

Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району будут выплачены 10 декабря. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГФСЗ, пенсии также будут выплачены по графику для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.