Будет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на 10 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью на некоторых окраинах возможна морось. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление составит 774 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.